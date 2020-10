TORINO- Ai microfoni dell’ANSA, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato nuovamente riguardo le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Ronaldo in merito al suo ritorno in Italia: “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire. Più si è volti noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare, così da dare il buon esempio”.