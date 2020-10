Allegri, nuove voci su un approdo alla Lazio

TORINO- Dopo l’anno di pausa preso in seguito al divorzio dalla Juventus, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Le voci delle ultime ore vorrebbero il tecnico livornese nel mirino della Lazio, ipotesi confermata anche da Dagospia. Lotito avrebbe già avuto contatti in questi mesi con l’ex mister bianconero, al quale verrebbe offerto un ingaggio da 4 milioni di euro. Una soluzione che permetterebbe al presidente biancoceleste di non essere più “ostaggio” di Inzaghi, con il rinnovo tra le parti che tarda ancora ad arrivare.