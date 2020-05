Ag.Jorginho: “Il ragazzo è felice al Chelsea, ma due top club europei mi hanno contattato. Sarri lo stima molto”

TORINO- Ai microfoni di Radio Musica Television, Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato del possibile futuro del giocatore: “Per il passato che hanno avuto insieme, posso dirvi che Sarri stima molto Jorginho. Non abbiamo però avuto contatti. Il mio assistito ha ancora un contatto di tre anni con il Chelsea ed è felice, ma se arrivasse un’offerta mai dire mai. Due top club europei, tra l’altro, mi hanno già contattato. Quando è arrivato qui a Londra era difficile, in quel momento, pareggiare l’offerta per un altro club italiano. La Serie A ha perso sicuramente un talento”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<