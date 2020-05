Accadde oggi: nel 2009 l’ultima partita di Nedved in carriera

TORINO- Undici anni fa esatti, in una vittoria contro la Lazio, Pavel Nedved giocava la sua ultima partita ufficiale con la maglia della Juventus. L’ex numero 11 bianconero lasciò dopo 327 presenze ufficiali e 65 reti, con un palmares che contava due scudetti e due supercoppe italiane, oltre al pallone d’oro vinto nel 2003. In quell’occasione, la Juve allora allenata da Ciro Ferrara riuscì a prevalere per 2-0 sui biancocelesti grazie a una doppietta di Iaquinta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<