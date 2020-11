TORINO – Marco Van Basten, ex giocatore del Milan, ha parlato di Messi ai microfoni di Ziggo Sport: “Non mi piacciono le sue prestazioni. Inutile girarci intorno, sta giocando male. Lui e Griezmann stanno giocando come pasticcieri. Sicuramente non lo agevola il fatto che non ci sia pubblico. Non è contento della situazione a Barcellona. C’è quel casino con Griezmann… Non è la persona che conosciamo”.