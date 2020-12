Sorteggi di Europa League: le avversarie delle italiane nei sedicesimi

TORINO – A Nyon si sono conclusi anche i sorteggi di Europa League: dopo quelli di Champions, che hanno visto protagoniste anche Juventus, Lazio e Atalanta, è stato definito anche il tabellone della fase ad eliminazione diretta della seconda competizione continentale. Ecco le avversarie delle italiane impegnate nei sedicesimi di finale.

La Roma di Paulo Fonseca affronterà i portoghesi dello Sporting Braga, una sfida dal sapore di casa per il tecnico giallorosso. Invece, il Napoli di Rino Gattuso se la dovrà vedere contro gli andalusi del Granada. Infine, il Milan di Stefano Pioli, primo in campionato, si scontrerà contro la Stella Rossa: una partita con un alto valore di romanticismo, per due squadre che hanno raggiunto la vetta d'Europa tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90.