Rousaud: “Lavoriamo per riportare Neymar al Barcellona”

TORINO – Emili Rousaud, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato delle promesse che porterà al termine in caso venisse eletto presidente dei blaugrana: “Acquisteremo due top player, uno sarà Neymar. Stiamo lavorando per riportarlo a Barcellona ma deve ritirare la causa contro il club. L’altro nome? Speriamo di poterlo annunciare a breve: non lascerà nessuno indifferente. Siamo in contatto diretto con lui. Rispettiamo moltissimo Koeman, ma se andrà via abbiamo già l’accordo con un tecnico attualmente in attività che sta allenando uno dei migliori club d’Europa. Lo stadio? Chiamiamolo Camp Nou-Lionel Messi”.