Roma-Young Boys – La probabile formazione giallorossa

TORINO – Proseguono le sfide europee per le italiane: la Juventus, infatti, non è l’unica squadra chiamata a portare in alto il Tricolore. Questa sera toccherà anche alla Roma, che alle 21 affronterà allo Stadio Olimpico gli svizzeri dello Young Boys, per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. A poche ore dalla sfida, il tecnico capitolino Paulo Fonseca sta ultimando le scelte per l’11 che scenderà in campo. Ecco la probabile formazione giallorossa:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Pérez, Pellegrini, Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.