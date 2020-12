TORINO – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys: “La sconfitta con il Napoli è il passato. Abbiamo parlato dopo quella partita e abbiamo iniziato a pensare a questa gara. Era fondamentale vincere per essere primi nel gruppo. Infortuni? Sarà difficile per Smalling recuperare per il Sassuolo. Stiamo vedendo la situazione di Veretout. Kumbulla e Fazio non sono al top, ma vediamo domani come staranno”.