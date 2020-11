Qui Benevento, Improta: “Sarebbe un sogno segnare anche con la Juventus”

TORINO – Al termine di Fiorentina-Benevento, Riccardo Improta, autore del gol vittoria, ha parlato ai microfoni di Otto Channel: “La forza del Benevento e del nostro mister è sempre stata questa. Tante volte abbiamo disputato ottime partite anche grazie ai subentrati, a volte purtroppo ci si limita ad analizzare il risultato e, quando perdi, sembra quasi che non abbia funzionato nulla. A noi tocca mettere in difficoltà l’allenatore, continuando così possiamo dire la nostra in questo campionato che è completamente diverso dalla serie B. Ora ci aspetta la Juventus, sarebbe bellissimo segnare il secondo gol consecutivo”.