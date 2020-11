Non solo Juve – Tuchel a rishcio: PSG sulle tracce di Allegri

TORINO – Nuove notizie di mercato, che questa volta non riguardano la Juventus, ma solo un suo ex. Al centro delle voci c’è un possibile avvicendamento sulla panchina di un top club europeo. Si tratta del Paris Saint Germain, che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico dei parigini Thomas Tuchel rischia l’esonero e la sfida di questa sera contro il Lipsia in Champions League potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Nel caso in cui i transalpini dessero al tedesco il benservito, potrebbe fare un’offerta all’ex allenatore della Juve.