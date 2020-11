Napoli, Gattuso: “Maradona era speciale, speriamo di dedicargli un trofeo”

TORINO – Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Rijeka: “Diego è morto ma Diego non morirà mai, specialmente in questa città. Ha cambiato la storia del calcio italiano, per tanti anni si giocava il campionato solo tra le solite squadre. È stato l’orgoglio di questa città, se fanno un sondaggio tra chi è più famoso tra San Gennaro e Maradona vince sicuramente Maradona. È venuto a mancare, ma resterà sempre vivo perchè ha fatto qualcosa di straordinario. Vincere per Maradona? Lo speriamo, ma ci vuole tanta bravura. Faremo di tutto per provare a vincere qualcosa per lui. È stato il più forte di tutti, faceva delle cose incredibili. Ho provato ad imitarlo da bambino, ma non riuscivo. A lui veniva spontaneo, Dio gli aveva dato un talento unico Quello del più forte al mondo”.