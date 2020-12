Napoli, almeno tre settimane di stop per Mertens: il comunicato

TORINO – L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, sarà fuori per ben 3 settimane dopo l’infortunio rimediato ieri contro l’Inter. Questo il comunicato ufficiale degli azzurri: “Dries Mertens sostituito ieri durante Inter-Napoli si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale – si legge -. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<