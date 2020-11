TORINO – L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato di Maradona ai microfoni di CalcioNapoli24Tv: “Maradona era un eterno, un dispiacere per tutti. Ho avuto la fortuna di poterlo incontrare più di una volta. Non ero presidente quando lui giocava, forse avrei fatto carte false per averlo. Bravo Ferlaino a prenderlo. Simpatia reciproca, incantava quando giocava. Ho fatica a parlare della sua assenza”.