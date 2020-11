TORINO – Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter circa il suo futuro: “Fosse per me chiudere la carriera al #RealMadrid. Chi non vorrebbe chiudere qui la carriera? Però non so quel che accadrà, staremo a vedere. Io sono tranquillo”.