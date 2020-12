Milan-Celtic – La probabile formazione rossonera

TORINO – Manca veramente poco al fischio d’inizio della sfida europea di un’altra italiana, dopo che la Juventus ha giocato ieri sera in Champions League. Infatti, alle 18:55 il Milan scenderà in campo contro il Celtic, nella gara di San Siro valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. In prossimità della partita, l’allenatore Stefano Pioli sta ultimando le scelte per l’11 che scenderà in campo. Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All.: Pioli.