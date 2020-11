Marotta: “Eriksen? Non tratterremo chi vuole andar via”

TORINO – Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino: “Eriksen? Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo. Aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un giocatore che chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista, dobbiamo fare le giuste valutazioni ma ora è a disposizione di Conte e quello che sta facendo l’lallenatore è nell’interesse del club e del giocatore – ha proseguito -. Richieste? No, ma al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni”.