Lazio, Inzaghi: “Luis Alberto, non deve sprecare il suo talento con delle stupidaggini”

TORINO – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Crotone: “Luis Alberto? Io ho parlato con lui: sa di avere sbagliato, si è scusato pubblicamente e la società lo multerà. Avevo il dovere di metterlo in campo e non deve sprecare il suo talento con delle stupidaggini. Se rinnovo? Se ne sono dette tante. Sono 21 anni che sono qua, ho un rapporto bellissimo con il presidente e con la società, per andare in un’unica direzione. E’ normale che ci saranno della trattative, ma tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio. Immobile? Ciro sta avendo grandissimi numeri e oggi ha fatto molto bene in coppia con Correa. Sono contento per lui, perché aveva fatto gol in Champions e oggi in campionato. Non dimentichiamo che Correa è arrivato venerdì dopo due giorni di viaggio. Gli ho chiesto un sacrificio e ha fatto una grandissima partita, impreziosita dal gol del 2-0 che è stato importantissimo. Per Caicedo parlando i numeri, mentre Muriqi si sta inserendo molto bene”.