Inter, Handanovic: “Mancano ancora tre partite in Champions League, poi faremo le valutazioni”

TORINO – Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Real Madrid: “Mancano ancora tre partite in Champions League, poi faremo le valutazioni. Ma riguardando le partite giocate, penso che possiamo recriminare molto. Però non dobbiamo parlare troppo, ci mancano tre partite poi tireremo le somme. Tanti gol presi? Quando prendi tanti gol c’è sempre da preoccuparti ma poi devi analizzare le cose perchè succedono e come succedono. Se andiamo a vedere, contro l’Inter giocano tutti alla stessa maniera, chiusi e pronti a ripartire, i gol che prendiamo sono o errori nostri o ripartenze. Abbiamo preso pochi gol perché sovrastati dal gioco avversario. Secondo me sono tutte cose migliorabili, è normale che ci sia preoccupazione ma se vuoi crescere è la prima cosa da aggiustare”.