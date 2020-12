TORINO – Nella giornata di ieri sono andati in scena gli ultimi tre match di Europa League delle italiane. Il Milan ha vinto 1-0 contro lo Sparta Praga, mentre il Napoli si è fatto pareggiare al 92′ dalla Real Sociedad. Brutta sconfitta della Roma in Bulgaria per 1-3. Tuttavia, tutte e tre le squadre hanno conquistato il primo posto nel girone e sono qualificate ai sedicesimi di finale della competizione europea.