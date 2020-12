Bergomi: “Eriksen? È stato presentato come un giocatore che doveva cambiare le sorti dell’Inter”

TORINO – L’ex giocatore, Giuseppe Bergomi, ha parlato durante la trasmissione Sky Calcio Club di Eriksen: “È un argomento spinoso per me. Io non lo ritengo un campione, lo ritengo un buon giocatore non adatto al nostro calcio, per me non è un fuoriclasse come lo ritengono altri. È stato presentato come un giocatore che doveva cambiare le sorti dell’Inter, quindi il tifoso non capisce perché non venga fatto giocare. Poi sul perché sia entrato in campo solo nel finale non voglio entrare, difficile dirlo da fuori”.