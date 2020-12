AZ Alkmaar-Napoli – La probabile formazione partenopea

TORINO – Mancano poche ore ad un’altra sfida europea di una squadra italiana, dopo che la Juventus ha vinto per 3-0 la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev ieri sera. Alle 21, infatti, il Napoli scenderà in campo nella trasferta contro l’AZ Allkmaar: la gara sarà valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. In questi momenti precedenti alla sfida, l’allenatore degli azzurri Rino Gattuso sta portando a termine le ultime scelte per l’11 che giocherà contro gli olandesi. Ecco la probabile formazione partenopea:

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA