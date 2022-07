Zoff: “Pogba ottima mossa, la Juve deve competere per lo Scudetto”

Dino Zoff, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Pogba e Angel Di Maria.

redazionejuvenews

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando anche del club bianconero. Ecco le sue parole sul ritorno di Paul Pogba a Torino e sull'arrivo di Angel Di Maria, ex centrocampista del Paris Saint-Germain, che dopo una lunga telenovela, sarà bianconero: "Con Pogba mi sembra un’ottima mossa. Su Di Maria non lo so, è un grande calciatore della nazionale argentina, viene dal Psg, ma ha comunque una certa età.L’importante è che la Juve ritorni a competere per lo Scudetto nella prossima stagione. Su Koulibaly? Koulibaly è Koulibaly, sta bene ovunque. Non credo sia lui a voler andare via, sta bene ed è un punto di riferimento. Ad ogni modo, ovunque andrà, farà bene. È un campione dentro e fuori il campo, ma il segno evidente lo lascia sul rettangolo di gioco".

Sul miglior calciomercato tra Juventus e Napoli e sulla Serie A: "È presto, vediamo alla fine. Ad esempio, per lo Scudetto della scorsa stagione davano tutti per favorita l’Inter, ma poi l’ha vinto il Milan. Questo ci fa capire che nel calcio è impossibile fare previsioni in nessun ambito, nemmeno nel mercato. La Serie A cimitero degli elefanti? In Inghilterra, ad esempio, hanno la forza economica di prendere campioni più giovani. Noi dobbiamo adattarci, i nostri club non hanno più quella disponibilità economica che ti consente di prendere giocatori forti ma anche giovani".

Su Donnarumma, che nell'ultima stagione ha avuto un po' di difficoltà, e sul quarantennale della vittoria del Mondiale 1982: "Donnarumma ha scelto di andare a Parigi per una questione di soldi, non gli consiglio di tornare in Italia, anzi, deve stare lì e dimostrare di poter superare anche i momenti difficili. Italia-Brasile del 1982? Ognuno che incontro mi riporta alla parata degli ultimi minuti. È un ricordo piacevole sempre vivo in me".