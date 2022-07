LIVE Mercato Juve – News Zaniolo e offerta per Molina. De Ligt: “Accordo totale”

1 di 4

Diretta calciomercato

Live Mercato Juve - Molina tra gli obiettivi bianconeri.

Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il mercato della Juve. Anche oggi seguiremo ora dopo ora tutti gli sviluppi di calciomercato che ci saranno in casa bianconera. Aggiornamenti continui e indiscrezioni dell'ultim'ora, tutto racchiuso nella nostra diretta live di mercato, suddivisa per reparti.

Tutte le ultime notizie in un unico articolo, che potrete sfogliare a vostro piacimento per leggere le novità sui movimenti della Juventus in difesa, a centrocampo e in attacco. Qui sotto dunque potete selezionare il reparto sul quale volete leggere le ultime news e tutti gli aggiornamenti in merito.

Paul Pogba, Angel Di Maria e Andrea Cambiaso sono i primi colpi della Vecchia Signora, che però continua a lavorare anche su altri fronti per rinforzare praticamente ogni reparto della squadra. La Juve vuole consegnare ad Allegri una rosa ancora più competitiva, con l'obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli e vincere subito, sia in Italia che in ambito europeo.