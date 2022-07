Zoff: “Non dimentichiamoci che Donnarumma ci ha fatto vincere Euro2020”

Dino Zoff , ex portiere della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tg2 Post, parlando del Mondiale del 1982, vinto dall' Italia , con il portiere friulano come protagonista indiscusso. Ecco le sue parole sul trionfo in Spagna, visto che tra pochi giorni sarà il quarantennale della splendida vittoria degli azzurri: "Tutti mi ricordano questo Mondiale e mi tirano giù qualche anno. A forza di ricordare le parate, ci si dimentica la carta di identità. Bearzot? Era una persona straordinaria, ha avuto poco da quello che ha fatto, il mondo alle volte è strano. Da friulani non si è aperti in complimenti, ma la sostanza e il rispetto reciproco era dentro di noi. Era un comandante vero che faceva vincere. La sua chiave vincente è stata la dirittura morale che aveva, con un'onestà feroce: sentivi che avrebbe preso una pallottola al posto della squadra".

Sulla parata decisiva al torneo iridato, intervento decisivo per battere il Brasile ai quarti di finale: "È stata davvero così intensa la paura che l'arbitro non potesse vedere bene. Questo dramma dei secondi c'è stato tutto, mi è passata quasi la vita davanti. Con il Var non sarebbe successo? Io sono per il Var, ma in certe circostanze: quando interviene sistematicamente secondo me è negativa e forse le polemiche di quest'anno sono state maggiori rispetto a quando non c'era".