Mercato Juve / Non solo Zaniolo: post De Ligt, ora gira una voce da paura!

Questi sono i giorni di Nicolò Zaniolo, il primo grande obiettivo di mercato della Juve in entrata. Il trequartista giallorosso sta monopolizzando le cronache bianconere di calciomercato e noi, come sempre, vi stiamo tenendo aggiornati passo dopo passo. Le ultime notizie in merito parlano di nuovi contatti imminenti tra tutte le parti in causa per cercare di trovare la quadra della trattativa. In realtà, nessuno rema contro e già questa è una buona base di partenza. Il nodo è uno solo: le richieste della Roma per liberare Zaniolo. Si deve trattare praticamente solo su questo aspetto, visto che la Juve ha già l'ok di massima del giocatore. Prestito oneroso con obbligo di riscatto e eventuali contropartite: si gioca tutto qui. Ma Zaniolo non è l'unico volto da copertina del mercato della Juve in questo periodo.