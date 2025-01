Zoff: “Juve, senza qualificazione in Champions è fallimento”

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento di Madama.

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Per le possibilità e la sua storia, non andare avanti in Champions League e fallire la qualificazione alla prossima, sarebbe un fallimento sportivo. Sotto il profilo economico magari i soldi si possono recuperare con risparmiando qua e là”.

Su Thiago Motta

"Il compito di Thiago Motta non è semplice e tutti questi pareggi mi fanno pensare che non ci sia stata un'evoluzione importante rispetto all'inizio della stagione. Le potenzialità ci sono e ora la Juve deve rialzarsi in via definitiva, come è logico che sia. C'è il mercato in questo mese per rinforzarsi, ma ho l'impressione che i bianconeri siano già attrezzati a livello di calciatori. La rosa è profonda, ci si rinforza realmente solo se arriva un top che non fatica ad inserirsi. Infortuni? Se questo è il problema, forse servirebbe fare in modo di evitare tutti questi problemi fisici".