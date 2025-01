Rassegna stampa – Juve tra Champions e mercato: testa al Bruges

Dalle ultime novità sul mercato fino al match di Champions League in programma domani: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter morde”. E ancora: “Tre gol all’Inter, il duello col Napoli continua”. Sotto: “Ora Conte ci crede e carica col megafono”. In taglio alto: “Champions salvatutto. L’Europa può svoltare la stagione di Juve e Milan“. E ancora: “Domani Motta a Bruges. Difensore: frenata Tomori assalto a Kelly (Newcastle)”. In basso: “Il cuore è Toro. In dieci per un’ora rimonta a Firenze” e “Super Fede”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria nerazzurra: “L’ombra dell’Inter. Lautaro risponde a Conte”. In taglio alto: “Napoli, l’all in di DeLa”. In taglio basso: “Juve, soluzione Kelly. Giuntoli pensa al centrale del Newcastle”, “Sorpasso Ancelotti: Real primo. Doppio Mbappe” e “Brignone l’altra regina di Cortina”.

Tuttosport

"Svolta Juve. Anche Kelly", questo il titolo di Tuttosport che apre con il mercato bianconero. E ancora: "Domani in Champions col pieno di fiducia. E giuntoli rispolvera il centrale del Newcastle". A lato: "Mbangula ritorna a Bruges da star". In alto: "Ragazzi cuore Toro. Vanoli inchioda Cairo". In basso: "La Cortina di Fede", "Il Djokovic furioso pronto per Alcaraz" e "Lautaro, Dumfries & Thuram. Inter a -3".