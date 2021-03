Zoff: “Buffon? Deve capire cosa vuole e come chiudere la carriera”

L'ex portiere della Nazionale e della Juve parla del futuro di Buffon

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale di calcio italiana, Dino Zoff , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare anche di Gigi Buffon e del suo futuro lontano da Torino, in quanto non vuole saperne di smettere di giocare e quindi vuole trovare un'altra squadra: " Dipende da lui, da che squadra vuole trovare e come chiudere la sua carriera. Capisco che ognuno si muove a seconda delle sue ambizioni. Io ero innamorato del ruolo e mi è pesato l'addio, ma gli anni poi passano per tutti", ha dichiarato il campione del mondo di Spagna '82.

Poi ha parlato anche del futuro di Donnarumma e del rinnovo sempre più lontano con il Milan: "In Italia certamente, l'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma deve pensare a diventare un grande portiere". Alla domanda su quali sono i portieri che gli piacciono di più, Zoff ha risposto: "C'è una base buona di giovani in Italia. Meret mi piace ma deve andare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad alternarsi".