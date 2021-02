Donnarumma: “Il momento più bello della mia carriera? Dopo la Supercoppa contro la Juve”

Il portiere del Milan ha parlato

TORINO - Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari temi come il momento più bello della sua carriera, il derby in vista con l'Inter ed il campionato dei rossoneri in lotta per la conquista del campionato di Serie A. Queste le sua parole: "Derby? E' una bella emozione, era da tempo che non si viveva un derby con questa classifica. Siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Spero che faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibrahimovic la decida. Momento più bello della mia carriera? Dopo la Supercoppa contro la Juve, sì. Quello è stato un momento incredibile, il primo trofeo con il Milan, indimenticabile. Ma questo è uno dei momenti più belli. Milan? Sicuramente, siamo più squadra. Non so se è il Milan più forte ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto".