Buffon, rinnovo a fine stagione e un nuovo record nel mirino

Il punto sul futuro del portiere

Il momento di sosta del campionato, dovuto alla consueta pausa per le Nazionali impegnate nel percorso di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar, consente alla Juve di lavorare con calma al futuro della squadra . Ai piani alti del club bianconero si discute il futuro dei giocatori al momento presenti in rosa, tra cui Gigi Buffon. Il portierone, tornato a Torino nell'estate del 2019 dopo l'annata passata al Psg, è tornato ad essere un punto fermo all'interno dello spogliatoio e, nonostante l'età non più verdissima (43 anni), ha dato fin qui un grande contributo anche sul terreno di gioco.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 77 non avrebbe alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Buffon sente di poter dare ancora molto al calcio e, come dichiarato da lui stesso in una recente intervista, vorrebbe continuare almeno fino all'estate del 2023, quando la carta d'identità, alla voce età, reciterà il numero 45. Ma sarà ancora bianconero il suo futuro? Secondo la "rosea", la Juve, visto il possibile ritiro di capitan Chiellini e le voci di mercato che circolano attorno al nome di Bonucci, non avrebbe intenzione di privarsi di un altro capo saldo della "vecchia guardia". Ci sarà però tempo per discutere del rinnovo.