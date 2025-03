Zazzaroni: “Pioli alla Juve? Non vuole andare via dall’Arabia”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo allenatore dei bianconeri.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo allenatore dei bianconeri. Ecco le sue parole a Pressing: “Pioli sta cercando di rimanere in Arabia un altro anno poi li ti possono mandare via da un momento all’altro, ma lui non vorrebbe tornare a pagare le tasse in Italia. Conte era libero lo scorso anno e lo prendi adesso che ha un contratto di tre anni con il Napoli? E’ tutto strano alla Juventus. Giuntoli? L’aumento di capitale ha fatto pensare ad un possibile addio di Giuntoli ma io non ne sono così convinto, devi trovare un altro direttore sportivo e Giuntoli costa 10 milioni e quindi vanno aggiunti altri dieci milioni a questo tipo di situazione”.

Su Motta

“Ora Motta è diventato un pirla e Tudor il genio, ma se devo dire chi avrà una grande carriera io dico Motta. Questa stagione ha sbagliato tutto ma ha un potenziale, ma la Juventus non è il Bologna. Il problema è che il board ha lavorato troppo per compartimenti stagni, ognuno faceva il suo. In una grande società invece si lavora di cooperazione, ma ci vuole la competenza per decidere. Ma Moggi non ti avrebbe mai permesso di mettere Weah al posto di Vlahovic, non ti avrebbe mai permesso di cambiare sette volte capitano”. Intanto ecco le condizioni di Gatti<<<