Juve, frattura per Gatti: il comunicato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle condizioni di Gatti, uscito nel primo tempo a seguito di una botta. Ecco il comunicato: “Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”.

Le parole di Tudor

"Sono molto soddisfatto. Il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene e lotta. Noi avevamo fatto tre allenamenti, c'era l'entusiasmo ma in così pochi giorni non era facile psicologicamente. Questo momento si supera col lavoro: non è solo questione di sistema ma anche di stile, giocare verticalmente con un'altra intensità. I ragazzi hanno dato tutto, è stata una vittoria meritata e siamo felici anche per i tifosi. L'abbiamo vinta col cuore, ora abbiamo una settimana piena di lavoro con tutti i giocatori a disposizione".