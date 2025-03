Calamai: “Juve, si è visto lo spirito bianconero”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro il Genoa, terminata 1-0.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Prova a ripartire invece la Juve. La prima di Tudor ha regalato tre punti. Non una prova da applausi ma almeno si è visto il vecchio spirito bianconero. Che Tudor ha riportato dentro lo spogliatoio. Ora la Juve ha bisogno di ritrovare un gioco, i gol di Vlahovic, il vero Koop e magari anche la qualità in mezzo al campo. Mentre non ci sono pià aggettivi per raccontare la splendida cavalcata di Claudio Ranieri con la sua Roma. Sembra incredibile che tra pochi mesi la società giallorossa dovrà ripartire da un n uovo allenatore. Non riesco a trovare una figura migliore si Sir Claudio”.

Su Kean

"Così come in questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean. I gol del suo centravanti consentono alla Fiorentina di restare in una zona importante di classifica. Con questo campionato così strano sono in tanti a sognare la qualificazione Champions".