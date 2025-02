Zazzaroni: "Paratici aveva ragione su Kean..."

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Kean e di Paratici.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rimpianto Kean, oggi passato alla Fiorentina e vice capocannoniere di Serie A: “È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa: Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre. E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio. […] Ulteriore aspetto ridicolo: per una questione statistica, il sito della Lega Serie A presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino”.

Su Kean

"Seconda parte del commento alla partita. Sul piano tattico Palladino è stato perfetto, la sua prova migliore. Ranieri e Kean, 15 centri, sono stati strepitosi: Paratici aveva ragione quando cinque, sei anni fa mi ripeteva che Moise sarebbe diventato un centravanti da 20 gol in Serie A. L'Inter ha giocato al contrario: confusa e inconcludente, ha subìto l'intensità e l'energia di una Fiorentina rabbiosa. Si è avvertita la stanchezza mentale, il derby ha prodotto un brutto effetto".