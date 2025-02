Kean: “La Juve mi rimpiange? Ora penso alla Fiorentina”

Già 15 gol in stagione per Kean con la maglia della Fiorentina: l'attaccante italiano è un rimpianto per la Juve? Le sue parole

Anche grazie a una sua doppietta la Fiorentina ha battuto l’Inter nel recupero della 14a giornata di Serie A: Moise Kean è sempre più il bomber della squadra di Palladino. Per lui già ben 15 gol in questa Serie A, quasi il doppio di Vlahovic fermo a 8. L’attaccante italiano è un rimpianto per la Juve? Intervistato da Sky Sport il classe 2000 ha spiegato: “15 gol? Non è difficile, basta crederci. Ho trovato una squadra che crede in me e un po’ di fiducia. Mi trovo benissimo. Qualcuno mi rimpiange? Non so di chi stai parlando (ride,ndr). Mandare un messaggio a Torino? Mah, ora sono qua e penso a fare bene qua, anche perché qui sto bene. Spalletti? Lo sa che lavoro sodo: mi ha sempre dato ottimi consigli”.

Juve, le parole di Kean

A Dazn ha invece detto: “Abbiamo preparato bene la partita, merito ai compagni che mi supportano sempre. Grazie a loro. Qui ho trovato una famiglia e questo fa tanto, avevo bisogno di questo. L’obiettivo è di far bene e di portare la Fiorentina dove merita. Mi ha dato una grandissima chance, spero di ripagare”. Nel frattempo la Juve ha prenotato un colpo: arriva a giugno <<<