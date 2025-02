Le probabili formazioni di Como-Juve: Kolo inamovibile

La Juve si prepara a sfidare il Como in Serie A: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte dai due allenatori

Dopo la vittoria contro l’Empoli la Juve si prepara a sfidare il Como, match in programma venerdì 7 febbraio alle 20:45. I bianconeri vorranno vincere a ogni costo e sono sulla carta favoriti ma non potranno permettersi cali di concentrazione. Andiamo quindi alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Juve, la probabile formazione contro il Como: panchina per Vlahovic

I bianconeri si preparano a scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Veiga e McKennie e comporre la linea di difesa. L’americano dovrebbe essere ancora riproposto sulla sinistra visto che Cambiaso è ancora alle prese con il problema alla caviglia. Conferme anche per Veiga, di nuovo titolare dopo l’ultima buona prova. A centrocampo pronti Thuram e Locatelli, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. In attacco non si tocca Kolo Muani, nuovo titolare davanti. In panchina quindi Vlahovic, insieme a Conceicao, Weah e Mbangula, pronti a subentrare a partita in corso.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Intanto ecco le ultime notizie sul calciomercato della Juve<<<