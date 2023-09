Zazzaroni: “La Juventus non ha possibilità di vincere lo Scudetto”

Sta per essere inserita nell’ultimo volume della collana “Riconoscere” (la malafede) questa postilla: “Da due anni è aumentata considerevolmente anche la produzione di bestie grigie, in particolare tra addetti ai lavori e asocial”. Alla vigilia della sfida del Mapei Stadium non si contano più i soggetti pronti a gettarsi sopra l’allenatore livornese, sono facilmente riconoscibili da un pronostico tanto azzardato quanto strumentale: accreditano questa Juventus della possibilità di vincere lo scudetto. Su quali basi?, mi e vi chiedo.

La società è radicalmente cambiata e al comando ci sono professionisti la cui carriera non ha mai contemplato il campo di calcio: di palloni si sono nutriti esclusivamente Allegri, Giuntoli e Manna. Solo una lettura superficiale o insincera può considerare irrilevante questo particolare. L’ultimo mercato, poi, ha tolto senza aggiungere: sono usciti Di Maria, 4 gol e 4 assist (poca roba, lo so), Paredes e, per motivi non tecnici, Pogba, oltre a Bonucci, Cuadrado, Barrenechea e Soulé. Weah jr, Cambiaso e (mezzo) McKennie di ritorno, gli ingressi".