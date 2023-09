Zazzaroni: “Duello Juventus-Inter? No, il Milan è migliore a centrocampo”

L'ottimo avvio di campionato della Juventus non sarebbe sufficiente a convincere Ivan Zazzaroni . Il giornalista, intervenuto a Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, non vedrebbe negli uomini di mister Max Allegri la principale rivale all' Inter per lo Scudetto.

Per Zazzaroni, il Milan sarebbe ancora avanti nonostante la brutta sconfitta subita nel derby milanese. Ecco le sue parole: "Se è già duello Juve-Inter? No. La Juve non si è rinforzata così tanto, non bastano Chiesa e Vlahovic guariti, è troppo legata a questo. Inter e Milan hanno centrocampo più forte. Per il gioco di Allegri sarebbe stato più funzionale Lukaku di Vlahovic".