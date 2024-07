Zazzaroni: “A parte Marotta, non ci sono grandissimi dirigenti”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ex dirigente dei bianconeri Marotta.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulle società di A. Ecco le sue parole su Marotta, presidente dell’Inter ed ex Juve: “Il calcio italiano nella sua globalità difetta di visione, unità e manager capaci: non a caso uno come Marotta, vecchia scuola, è stato appena fatto presidente e, volendo – per mancanza di concorrenza – potrebbe addirittura puntare al ruolo di Papa laico del pallone. Un tempo avevamo i dirigenti più preparati e scaltri del mondo, oggi non sappiamo a chi rivolgerci per ricavare una speranza. Anche perché – non lo ripeterò mai abbastanza – troppi proprietari si considerano competenti attivi e sostituiscono i direttori con gli intermediari. Dice, ma se ultimamente i nostri club vanno in finale nelle coppe! Fatta eccezione per l’Inter di Marotta, nei tornei 2 e 3″.