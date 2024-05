Zazzaroni: “L’arrivo di Thiago Motta alla Juventus non è scontato”

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "I problemi di base sono i rapporti tra Sartori e Thiago Motta che vorrebbe maggiore centralità nella scelta dei giocatori e negli acquisti, che è mancata soprattutto a gennaio ma anche prima. Se Saputo riuscisse a trovare un punto di equilibrio, che per ora non riesco a vedere, allora Thiago Motta potrebbe restare al Bologna. Non è così scontato che vada alla Juventus perché vuole certezze, garanzie e giocatori di un certo tipo e con questa squadra non va da nessuna parte in Champions, in campionato, Supercoppa e Mondiale per club. Ha anche offerte da Spagna e Inghilterra e la situazione è complicata. Se avesse condizioni diverse farebbe un altro anno al Bologna, alla Juventus devi cambiarne tanti per fare bene".