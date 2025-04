Zambrotta: “Tudor ha ridato il cuore alla Juventus”

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ritorno di Tudor.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Ha ridato il cuore alla Vecchia Signora e la scossa può portare in Champions. Era uno di quelli che all’epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. Trasmette entusiasmo alle sue squadre, ha sempre fatto la differenza in corsa. Basterà per la Champions? Spero e penso di sì. La lotta per il terzo e quarto posto è una bella bagarre. Ma se la Juventus sabato batte il Lecce, poi dipenderà tutto da lei visto che Atalanta e Bologna si sfidano tra loro in questo weekend. Sono ottimista per i bianconeri. Anche perché il Bologna, seppur in gran forma, almeno sulla carta ha un calendario più complicato. L’effetto della scossa di Tudor può arrivare fino alla fine”.

Il ritorno di Conte

"Antonio è un top, ma bisognerà capire pure se e come potrà lasciare il Napoli. Ma se Igor dovesse raggiungere la Champions e disputare un buon Mondiale per Club, una chance di guidare la Juventus dall'inizio la meriterebbe. Senza contare gli aspetti economici: sicuramente Tudor avrebbe costi inferiori rispetto a quelli di altri allenatori".