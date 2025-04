Pirlo: “Passaggio dal Milan alla Juve non per mia scelta”

Andrea Pirlo è ritornato sul suo passaggio dal Milan alla Juventus da calciatore, spiegando come il giocatore sarebbe rimasto in rossonero

Intervistato per Milan TV, Andrea Pirlo ha ripercorso i momenti che lo hanno portato a lasciare il Milan per la Juventus. Ecco le sue parole: “In rossonero sono diventato uomo, sinceramente avrei voluto continuare a farne altri di anni però non è stato possibile, ho fatto un altro percorso ed un’altra scelta. Dieci anni… Forse i più belli. Sono cresciuto con degli amici che tutt’ora frequento, ci sentiamo, ci vediamo, passiamo vacanze insieme. Quello è la cosa che mi ha lasciato di più dopo 10 anni di Milan: l’amicizia che ci è rimasta nonostante gli anni che sono passati. Mi da fastidio perché forse non è stato capito da tanti se pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così, come tanti sanno”.

Pirlo: “Addio al Milan momento doloroso e triste”

L'allenatore ha proseguito: "Io avrei continuato a giocare, ma non c'erano le condizioni per poterlo fare e sono state prese delle strade diverse. Quando ho salutato i miei compagni dicendo che avrei lasciato il Milan forse è stato uno dei momenti più dolorosi e tristi. In quel momento c'è stata molta tristezza, d'altronde prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così".