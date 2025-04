Zambrotta: “Prima della Juve mi voleva il Milan”

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Ancelotti.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a podcast Basement: “Sono arrivato alla Juve nel 2000 dopo due anni in Serie A con il Bari. Ero in procinto di firmare per il Milan, ma alla fine la Juve offrì di più e vinse quel duello di mercato. Ho lavorato due anni con Ancelotti e siamo arrivati sempre secondi, con subito il famoso scudetto di Perugia. E’ stata una stagione pessima come risultati, ma positiva per me che sono arrivato in una big. A Perugia sono stato espulso dopo che siamo stati fermi un’ora-un’ora e mezza, il campo era impraticabile. Io ero un ragazzino, è stata una catastrofe enorme. Il Perugia era una squadra assolutamente alla nostra portata, è stata una colpa generale nostra”.

Su Euro 2000

“Quella estate vengo quindi convocato per l’Europeo, era il mio primo impegno importante con l’Italia e vengo espulso dopo mezz’ora nella semifinale contro l’Olanda. Nonostante questo sono riusciti ad arrivare ai rigori e a vincere. In finale contro la Francia facciamo una grande partita ed al 93′ decido di lasciare la tribuna per scendere a festeggiare con i mie compagni e proprio in quel momento arriva il pareggio. Ai supplementari rimango tutto il tempo nello spogliatoio e fa gol Trezeguet. E’ stata un’altra batosta tremenda, lo spogliatoio era un mortorio. La mia stagione si è poi conclusa con le Olimpiadi di Sydney in cui mi sono infortunato al ginocchio, l’anno 2000 è da dimenticare per me. Per fortuna il calcio ti dà sempre un’altra possibilità se sei bravo a coglierla”. Intanto ecco le parole di Bonetti<<<