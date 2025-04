Juve, Bonetti: “Tudor crede tantissimo in Vlahovic”

Ivano Bonetti ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero, il calciatore godrebbe della fiducia di Igor Tudor

Intervistato per TJ, Ivano Bonetti ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Tudor ha fatto una scelta ben chiara, perché crede che Vlahović possa far la differenza in termini di rendimento e di gol. Lo sta supportando in tutti i modi, poi il serbo è un tipo di calciatore che deve giocare sempre. Ciò non toglie che lui e Kolo Muani possano giocare insieme, anche perché uno dei difetti del calcio moderno è di non giocare mai con due punte. Le loro caratteristiche sono diverse: uno attacca la profondità e l’altro viene incontro. Forse la decisione è stata presa in base al cartellino, visto che uno è di proprietà e l’altro no. Però ribadisco che Tudor crede tantissimo in Vlahović”.

Bonetti: “Vlahovic sente la fiducia dell’allenatore. Potrebbe restare”

Inoltre, sul suo rinnovo ha aggiunto: “Oggi leggo che c’è distanza tra le parti, ma è chiaro che le cose potrebbero anche cambiare. Non apprezzava probabilmente la discontinuità garantita da Motta, ma oggi sente la fiducia dell’allenatore. Quindi potrebbe valutare anche di restare, anche perché è alla Juve e non al Canicattì”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Vlahovic alla Juventus <<<