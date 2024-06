Zambrotta: “Fagioli mi piace, ha voglia ed energia”

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Nicolò Fagioli.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport sul centrocampista bianconero: “A me Fagioli piace molto, è vero che è rimasto fermo tanto tempo, ma è un ragazzo giovane, ha energia e voglia. È un giocatore che secondo me ha grandi qualità tecniche, è un ragazzo intelligente, è un giocatore intelligente e quindi sicuramente ha la sua opportunità per tutto quello che ha passato al di fuori del campo da gioco. Sicuramente, io sono convinto che farà bene perché è un ragazzo che, pur essendo molto giovane, ha grande personalità”.