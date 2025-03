Zaccheroni: "La Juve è sconnessa. Su Motta..."

Alberto Zaccheroni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento deludente di Madama.

Alberto Zaccheroni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole ad un evento: “Inter favorita per lo Scudetto? Sì, la vedo più pronta e più matura delle altre. La sua principale concorrente è l’Atalanta, insieme al Napoli. Le altre squadre, al momento, non mi sembrano pronte per impensierire l’Inter. L’Inter ha una rosa più ampia e di maggiore livello. Io parlo sempre di livello, sia dei giocatori che della connessione in campo. La Juventus, per esempio, non mi sembra connessa. E questo mi stupisce, perché Thiago Motta l’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro, ha ottenuto risultati importanti, ha valorizzato i giocatori della rosa e ha dato un’identità alla squadra. Quest’anno, invece, mi aspettavo molto di più”.

Sulla Juve

"Credo che la Juventus non abbia ancora trovato la quadra. Non so il motivo preciso, ma c'è un continuo ricambio di uomini. Solo l'allenatore può sapere il perché. Mi dispiace per Motta, perché il lavoro che ha fatto lo scorso anno a Bologna non può essere un caso. Ha mostrato idee, ha cambiato tante cose nel Bologna, che non aveva mai fatto così bene, sia in termini di gioco che di risultati. Si vedeva la mano dell'allenatore. Ora, invece, sembra un'altra squadra. Chissà, forse il cambio di ambiente ha influito".