Juve, Condò: “Ho qualche dubbio sulla conferma di Motta”

Intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli il giornalista Paolo Condò ha parlato del momento della Juve: “Quando una crisi è così profonda, non c’è mai una sola causa. Credo che la Juventus abbia commesso errori in fase di mercato, e Motta non sia riuscito a rivedere il suo approccio in base ai giocatori che gli sono stati messi a disposizione. Confermare Motta? Ho qualche dubbio. Questa era probabilmente l’ultima finestra in cui avrebbe avuto senso cambiare allenatore, ma bisogna considerare che stiamo parlando della Juventus. Non è una squadra che si può affidare a un tecnico qualsiasi, tanto più a nove giornate dalla fine. Quindi, forse, hanno fatto bene a confermarlo”.

Juve, le parole di Condò

Sulla pausa nazionali ha poi aggiunto: "Credo che serva un po' a tutti. In questo momento, la squadra che sta battendo il ferro finché è caldo è l'Inter, dopo la vittoria di Bergamo, ma con ancora 17 partite da giocare (o almeno si spera che siano 17). Certo, giocando con le nazionali la pausa non è così lunga, però mentalmente è importante staccare. Lo è anche per il Napoli, perché i risultati recenti dicono chiaramente che questa squadra non ha più il ritmo del girone d'andata. L'Atalanta, invece, la vedo un po' più staccata. Dunque, le due squadre in corsa per lo scudetto sono entrambe contente di saltare un turno".