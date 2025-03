Juve, dal nuovo modulo al ritorno di Vlahovic: Motta cambia la squadra

Dal ritorno di Vlahovic fino al nuovo modulo: le ultime novità in casa Juve verso la sfida contro il Genoa. Rivoluzione Motta

Partiamo da un presupposto molto semplice: vedere una Juve più brutta di quella scesa in campo contro la Fiorentina è praticamente impossibile. Ai bianconeri è mancato tutto, dalla tecnica individuale fino allo spirito di squadra. Ora Thiago Motta avrà a disposizione questa settimana di pausa nazionali per trovare una quadra ai problemi della sua squadra, una svolta assolutamente necessaria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport contro il Genoa la Vecchia Signora potrebbe proporre quindi un nuovo modulo: pronte diverse novità.

Juve, nuovo modulo contro il Genoa? Motta ci pensa

Stop al 4-2-3-1. La Juve nelle ultime uscite ha fatto tanto possesso palla ma non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Il palleggio sterile è inutile e a differenza di quanto sarebbe logico pensare anche la fase difensiva non è stata delle migliori. Tanto vale scoprirsi di più ed essere più offensivi. Per questo Motta pensa a un 4-3-3 con Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz in attacco. Un tridente pesante e ricco di qualità, supportato a centrocampo da una mediana composta da McKennie, Thuram e Locatelli e in difesa da Cambiaso, Kalulu, Gatti e Weah. A farne le spese sarebbe quindi Koopmeiners, relegato in panchina dopo una stagione fatta di troppe prestazioni deludenti. Sarà questa la svolta che permetterà alla Juve di raggiungere il quarto posto? Staremo a vedere. Nel frattempo arriva una notizia bomba: con Motta è finita, al suo posto arriva… <<<