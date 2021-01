Youth League, sarà Juventus-Borussia Dortmund ai 32esimi di finale

Quest’oggi a Nyon sono state sorteggiate tutte le sfide dei 32esimi di finale delle tre squadre under 19 italiane che hanno passato il turno in Youth League: Atalanta, Inter e Juventus. I bianconeri affronteranno il Borussia Dortmund. Di seguito riportiamo l’articolo apparso sul sito web ufficiale della Juventus: “L’Under 19 bianconera, in UEFA Youth League affronterà il Borussia Dortmund in casa. Si giocherà fra il 2 e il 3 marzo.

L’ULTIMA AVVENTURA EUROPEA

La scorsa stagione i bianconeri hanno disputato per la prima volta gli ottavi di finale di UEFA Youth League, qualificandosi al primo posto nel girone davanti ad Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen: cinque vittorie e una sconfitta il bottino totale, con 17 reti messe a segno e 4 subite. Agli ottavi, poi, gara secca contro il Real Madrid, giocata in campo neutro a Nyon ad agosto, dopo la sospensione della competizione. I blancos, poi vincitori del trofeo, si imposero 3-1. Quest’anno la corsa riparte dalla squadra tedesca”.

TUTTE LE PARTITE

Olympiacos (GRE) – Manchester City (ENG)

Internazionale Milano (ITA) – Bayern München (GER)

Sevilla (ESP) – Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Porto (POR)

Ajax (NED) – Krasnodar (RUS)

Manchester United (ENG) – Real Madrid (ESP, holders)

İstanbul Başakşehir (TUR) – Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA) – RB Leipzig (GER)

Zenit (RUS) – Rennes (FRA)

Juventus (ITA) – Borussia Dortmund (GER)

Midtjylland (DEN) – Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ENG) – Salzburg (AUT)

Liverpool (ENG) – Marseille (FRA)

Dynamo Kyiv (UKR) – Barcelona (ESP)

Lokomotiv Moskva (RUS) – Ferencváros (HUN)

Borussia Mönchengladbach (GER) – Lazio (ITA)

Górnik Zabrze (POL) – PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Celta de Vigo (ESP)

APOEL (CYP) – Viitorul (ROU)

Apolonia (ALB) – Győr (HUN)

Dinamo Zagreb (CRO) – Rosenborg (NOR)

Hammarby (SWE) – Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) – AZ Alkmaar (NED)

Rangers (SCO) – Köln (GER)

Angers (FRA) – Crvena zvezda (SRB)

Genk (BEL) – Žilina (SVK)

Sparta Praha (CZE) – Benfica (POR)

Basel (SUI) – Odense (DEN)

Sheriff Tiraspol (MDA) – Kairat Almaty (KAZ)

Chertanovo (RUS) – Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) – Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MKD) – Gabala (AZE).